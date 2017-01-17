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17.01.17 / 11:00 Новости / Россия и мир

СМИ: Глава МИД Казахстана может посетить РФ 20 января

"Поездка в Москву будет одним из моих первых официальных визитов"

www.m-astana.kz казахстан россияМинистр иностранных дел Казахстана Кайрат Абдрахманов может посетить Москву 20 января. Об этом во вторник сообщает РИА Новости со ссылкой на дипломатический источник.

«На днях у меня будет очень хороший визит, исторический, можно сказать, в Москву… Поездка в Москву будет одним из моих первых официальных визитов», — сказал министр.

Напомним, ранее глава российского МИД Сергей Лавров поговорил по телефону с Кайратом Абдрахмановым. Стороны обсудили двусторонние отношения. Кроме того, темой разговора глав МИД стали предстоящие переговоры по сирийскому урегулированию в Астане.

По материалам: ria.ru
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