СМИ: Глава МИД Казахстана может посетить РФ 20 января "Поездка в Москву будет одним из моих первых официальных визитов"

Министр иностранных дел Казахстана Кайрат Абдрахманов может посетить Москву 20 января. Об этом во вторник сообщает РИА Новости со ссылкой на дипломатический источник.

«На днях у меня будет очень хороший визит, исторический, можно сказать, в Москву… Поездка в Москву будет одним из моих первых официальных визитов», — сказал министр.

Напомним, ранее глава российского МИД Сергей Лавров поговорил по телефону с Кайратом Абдрахмановым. Стороны обсудили двусторонние отношения. Кроме того, темой разговора глав МИД стали предстоящие переговоры по сирийскому урегулированию в Астане.