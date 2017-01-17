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17.01.17 / 18:18 Новости / Россия и мир

СМИ: Запуск нового экипажа к МКС перенесут на 20 апреля

Ранее планировалось осуществить запуск 27 марта

МКС-фото-с-сайта-www.astronet.ru_Запуск следующего экипажа к Международной космической станции (МКС) могут перенести на 20 апреля. Об этом сообщает во вторник РИА Новости со ссылкой на осведомленный источник.

«Пуск, скорее всего, будет перенесен. Новая дата старта пока не назначена, но предварительно можно говорить о 20 апреля 2017 года. Ракета-носитель для пилотируемого корабля «Союз МС-04» находится в самарском РКЦ «Прогресс», проводятся дополнительные проверки», — заявил он.

Напомним, ранее запуск нового экипажа планировалось осуществить 27 марта. После аварии грузового корабля «Прогресс МС-04» 1 декабря 2016 года все блоки третьей ступени ракет-носителей «Союз» отозвали на завод-изготовитель для проверок. Блоки, которые планируется использовать для запуска «Прогресса МС-05» доставили в РКЦ «Прогресс».

По материалам: ria.ru
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