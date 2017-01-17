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17.01.17 / 14:25 Новости / Общество / Петербург и Ленобласть

Петербургские нотариусы заключат новое соглашение с органами ЗАГС

Смогут узнавать, состоят ли участники сделок в браке

загс Петербургские нотариусы заключат новое соглашение с органами записи актов гражданского состояния. Об этом во вторник сообщил президент Нотариальной палаты Петербурга Петр Герасименко, передает корреспондент АБН.

По словам Герасименко, нотариусы смогут своевременно получать точную информацию о гражданском состоянии участников сделок. Соглашение планируют заключить до конца 2017 года, отметил президент Нотариальной палаты города.

Добавим, в прошлом году обязательное нотариальное удостоверение ввели для отчуждения долей недвижимого имущества. К услугам нотариуса с 2016 года необходимо прибегать, если один из участников сделки является несовершеннолетним. Как сообщил Герасименко, важной проблемой для петербургского нотариата осталась регистрация в органах государственного реестра.

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