Все новости

17.01.17 / 13:08 Новости / Россия и мир / Экономика

В Новосибирске построят 300 соцобъектов до 2030 года

Объем финансирования превышает 176 млрд рублей

Жилищная инспекция Петербурга
В Новосибирске в рамках программы комплексного развития социальной инфраструктуры на 2017—2030 годы запланировано строительно и реконструкция 318 соцобъектов. Об этом во вторник сообщили в пресс-службе мэрии.

На строительство и реконструкцию школ, медучреждений, объектов культуры и спорта выделят 176,3 млрд рублей. Финансирование предусмотрено из бюджетов всех уровней. Также власти планируют привлечь внебюджетные средства.

Отметим, программа разбита на три этапа: с 2017 по 2020 годы, с 2021 по 2025 годы и с 2026 по 2030 годы. В нынешнем году власти намерены построить три школы, детский сад, лабораторный корпус одной из городских поликлиник и реконструировать бассейн.

Добавим, бюджет Новосибирска на этот год предусматривает доходы в 36,1 млрд рублей, а доходы в — 36,9 млрд рублей. Таким образом, дефицит составляет 789 млн рублей

Метки:

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

24SMI

  • Яндекс цитирования
  • Яндекс.Метрика
  • Рейтинг@Mail.ru
Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции
Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
© 2001-2016