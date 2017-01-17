В Новосибирске построят 300 соцобъектов до 2030 года Объем финансирования превышает 176 млрд рублей



В Новосибирске в рамках программы комплексного развития социальной инфраструктуры на 2017—2030 годы запланировано строительно и реконструкция 318 соцобъектов. Об этом во вторник сообщили в пресс-службе мэрии.

На строительство и реконструкцию школ, медучреждений, объектов культуры и спорта выделят 176,3 млрд рублей. Финансирование предусмотрено из бюджетов всех уровней. Также власти планируют привлечь внебюджетные средства.

Отметим, программа разбита на три этапа: с 2017 по 2020 годы, с 2021 по 2025 годы и с 2026 по 2030 годы. В нынешнем году власти намерены построить три школы, детский сад, лабораторный корпус одной из городских поликлиник и реконструировать бассейн.

Добавим, бюджет Новосибирска на этот год предусматривает доходы в 36,1 млрд рублей, а доходы в — 36,9 млрд рублей. Таким образом, дефицит составляет 789 млн рублей