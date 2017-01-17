В екатеринбургском ОБЭП прошли обыски Следственные мероприятия прошли в кабинете начальника подразделения по потребительскому рынку

В екатеринбургском отделе управления по борьбе с экономическими преступлениями прошли обыски. Об этом во вторник сообщают «Вечерние Ведомости».

Обыски, по данным издания, проходят в кабинете начальника подразделения по потребительскому рынку Дениса Жданова. По словам источника veved.ru, следственные мероприятия связаны с задержанием тренера Никиты Мальцева.

По версии следствия, Мальцев предложил 1,2 млн рублей владельцу букмекерской конторы. При этом в разговорах упоминалась фамилия оперативника ОЭБиПК городского главка.