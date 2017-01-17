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17.01.17 / 11:35 Новости / Россия и мир

В екатеринбургском ОБЭП прошли обыски

Следственные мероприятия прошли в кабинете начальника подразделения по потребительскому рынку

Коллаж АБН

Коллаж АБН

В екатеринбургском отделе управления по борьбе с экономическими преступлениями прошли обыски. Об этом во вторник сообщают «Вечерние Ведомости».

Обыски, по данным издания, проходят в кабинете начальника подразделения по потребительскому рынку Дениса Жданова. По словам источника veved.ru, следственные мероприятия связаны с задержанием тренера Никиты Мальцева.

По версии следствия, Мальцев предложил 1,2 млн рублей владельцу букмекерской конторы. При этом в разговорах упоминалась фамилия оперативника ОЭБиПК городского главка.

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