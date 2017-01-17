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17.01.17 / 17:12 Новости / Россия и мир

Россия намерена обжаловать решение ЕСПЧ о «законе Димы Яковлева»

ЕСПЧ признал закон неправомерным

минюст-rbc.ru_Россия намерена обжаловать решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) о неправомерности «закона Димы Яковлева». Такое заявление сделал во вторник заместитель главы Министерства юстиции Георгий Матюшкин.

«У нас остается суверенное право принимать решения в рамках своего понимания, как строить межгосударственные отношения в этой чувствительной гуманитарной сфере», — сказал в свою очередь глава комитета по социальной политике Совета Федерации Влерий Рязанский. Он добавил, что невозможно отследить полноценность обеспечения прав российских детей за рубежом из-за закрытости систем процедур контроля за опекой детей в США.

Напомним, ранее во вторник ЕСПЧ признал запрет на усыновление российских детей гражданами США неправомерным. Суд удовлетворил жалобу 45 заявителей. В ЕСПЧ посчитали, что российские власти вмешиваются в частную жизнь. Кроме того, суд признал действия правительства дискриминационными.

По материалам: ria.ru
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