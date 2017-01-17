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17.01.17 / 02:40 Новости / Экономика

Бизнесмен Александр Мамут ведет переговоры о покупке «Синема парк»

Переговоры в активной стадии

фото: quebec.huffingtonpost.ca

фото: quebec.huffingtonpost.ca

Предприниматель Александр Мамут ведет переговоры о приобретении «Синема парк» с сыном Сулеймана Керимова Саидом. Об этом со ссылкой на источник во вторник пишет «Коммерсантъ».

 
Как сообщает один из источников издания, стороны близки к заключению сделки. Покупка огромной в России сети кинотеатров позволит предпринимателю рассчитывать на слияние с другими крупными участниками рынка. В настоящее время доля «Синема парк» по количеству залов составляет 7,9% рынка при размере доли 6,3% у ближайшего конкурента.

 
Ранее Саид Керимов приобрел сеть «Синема парк» у Владимира Потанина три года назад за $300–400 млн. Но вскоре пожелал продать актив, потому что соединится с сетью «Формула кино», как он планировал, не вышло.

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