Бизнесмен Александр Мамут ведет переговоры о покупке «Синема парк» Переговоры в активной стадии

Предприниматель Александр Мамут ведет переговоры о приобретении «Синема парк» с сыном Сулеймана Керимова Саидом. Об этом со ссылкой на источник во вторник пишет «Коммерсантъ».



Как сообщает один из источников издания, стороны близки к заключению сделки. Покупка огромной в России сети кинотеатров позволит предпринимателю рассчитывать на слияние с другими крупными участниками рынка. В настоящее время доля «Синема парк» по количеству залов составляет 7,9% рынка при размере доли 6,3% у ближайшего конкурента.



Ранее Саид Керимов приобрел сеть «Синема парк» у Владимира Потанина три года назад за $300–400 млн. Но вскоре пожелал продать актив, потому что соединится с сетью «Формула кино», как он планировал, не вышло.