«Петербургский метрополитен» недополучил 500 млн рублей из-за сокращения пассажиропотока Поэтому растут цены на проезд

ГУП «Петербургский метрополитен» недополучил в 2014—2015 годах 500 млн рублей из-за уменьшения числа пассажиров. Об этом свидетельствуют данные, предоставленные комитетом по транспорту, пишет во вторник «Деловой Петербург».

В 2015 году число пассажиров стало меньше на 23,1 млн человек и составило 741,6 млн человек. В 2016 году пассажиропоток упал на 1,1 млн пассажиров до 740,5 млн пассажиров.

Потерю доходов метрополитен компенсируем подорожанием проезда, отмечает «ДП». С 2010 года выручка метро прирастает в среднем на 4% ежегодно, а себестоимость — на 12%.За последние шесть лет объем субсидий метрополитену из бюджета вырос в шесть раз. В 2010 году ему перечислили 2 млрд рублей, в 2017 году намерены перечислить 12 млрд рублей.

С 1 января 2017 года цена за проезд в метро составила 45 рублей за жетон. Подорожание составило 10 рублей, или 28%. Однако при оплате проездными стоимость выросла на 7,7%. Губернатор Петербурга Георгий Полтавченко высказывал уверенность, что рост тарифа не сильно отразится на кошельках жителей города.