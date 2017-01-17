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17.01.17 / 12:12 Новости / Общество / Россия и мир

Подозреваемый в нападении на ночной клуб в Стамбуле признал вину

Его задержали накануне

стамбул подозреваемый в нападенииПодозреваемый в нападении на ночной клуб в Стамбуле выходец из Узбекистана Абдулгадир Машарипов признал свою вину. Об этом во вторник сообщил губернатор города Васип Шахин.

Машарипова задержали накануне. По словам Шахина, найденные на месте преступления отпечатки пальцев совпадают. Он рассказал, что задержанный проходил обучение в Афганистане.

Добавим, вместе с Машариповым полиция задержала трех женщин и мужчину-иракца. Губернатор Стамбула также рассказал, что Машарипов родился в 1983 году и знает четыре языка.

Напомним, в новогоднюю ночь в клубе Reina произошло нападение, в результате которого погибли 39 человек и свыше 60 получили ранения. Власти считают произошедшее терактом.

По материалам: hurriyetdailynews.com
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