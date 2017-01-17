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17.01.17 / 20:34 Новости / Общество

Президент Молдавии пригласил в гости патриарха Кирилла

Патриарх подтвердил готовность приехать

Патриарх КириллПрезидент Молдавии Игорь Додон пригласил патриарха Кирилла посетить республику. Об этом молдавский лидер сообщил во вторник.

Додон рассказал, что патриарх подтвердил готовность приехать. «Думаю, что это будет очень важный официальный визит», — сказал президент Молдавии. Он напомнил, что одной из целей его предвыборной кампании стала необходимость православной веры.

Отметим, Игорь Додон стал президентом Молдавии в ноябре прошлого года. В своей предвыборной программе он выступал за сближение с Россией. В настоящее время лидер республики находится с официальным визитом в Москве.

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