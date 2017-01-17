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17.01.17 / 05:04 Новости / Политика / Россия и мир

Марин Ле Пен пообещала признать российский статус Крыма — СМИ

Обещание политик сдержит в случае одержания своей победы на президентских выборах

Марин Ле Пен

16.08.16
Фото: voicesevas.ru

Марин Ле Пен пообещала признать российский статус Крыма. Об этом стало известно во вторник.

 

Глава партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен дала обещание публично признать, что Крым принадлежит РФ. Политик также выразила желание стабилизировать отношения между Парижем и Москвой путем снятия наложенных санкций в отношении России.

 
Лидер партии заявила, что желает вернуть своей стране «место и голос в мире», отбросить идею «европеизма» в пользу национальных интересов. Президентские выборы во Франции состоятся 23 и 7 апреля 2017 года.

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