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17.01.17 / 16:49 Новости / Россия и мир / Финансы

Продажи «Камаза» в РФ выросли на 15% — «Автостат»

Компания продала свыше 20 тыс. грузовиков

продажи камаза

Фото АБН

Продажи «Камаза» в России выросли на 15% в минувшем году. Об этом во вторник сообщили в компании со ссылкой на данные «Автостата».

«Камаз» нарастил продажи до 20,2 тыс. автомобилей. Согласно данным «Автостата», объем рынка новых грузовиков в РФ составил порядка 53,3 тыс. единиц. Показатель вырос на 4,2% год к году.

Отметим, «Камаз» пока не раскрыл собственные данные по продажам за прошлый год. В текущем году компания планирует реализовать 36 тыс. грузовиков. Из них 6 тыс. «Камаз» намерен реализовать за рубежом. Также автопроизводитель намерен возобновить сборку грузовиков во Вьетнаме и Иране.

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