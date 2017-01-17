Продажи «Камаза» в РФ выросли на 15% — «Автостат» Компания продала свыше 20 тыс. грузовиков

Продажи «Камаза» в России выросли на 15% в минувшем году. Об этом во вторник сообщили в компании со ссылкой на данные «Автостата».

«Камаз» нарастил продажи до 20,2 тыс. автомобилей. Согласно данным «Автостата», объем рынка новых грузовиков в РФ составил порядка 53,3 тыс. единиц. Показатель вырос на 4,2% год к году.

Отметим, «Камаз» пока не раскрыл собственные данные по продажам за прошлый год. В текущем году компания планирует реализовать 36 тыс. грузовиков. Из них 6 тыс. «Камаз» намерен реализовать за рубежом. Также автопроизводитель намерен возобновить сборку грузовиков во Вьетнаме и Иране.