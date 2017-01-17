Путин: Противники Трампа готовы организовать в Вашингтоне Майдан «Мы наблюдаем продолжающуюся острую внутриполитическую борьбу»

Противники избранного президента США Дональда Трампа готовы организовать в Вашингтоне майдан. Такое заявление сделал во вторник президент России Владимир Путин.

«Мы наблюдаем продолжающуюся острую внутриполитическую борьбу… В ходе этой борьбы ставятся несколько задач: подорвать легитимность избранного президента. Они готовы в Вашингтоне майдан организовать. Вторая задача — помещать выполнению обещаний, данных Трампом в ходе предвыборной кампании», — сказал Путин.

Напомним, Дональд Трамп одержал победу на президентских выборах в США в ноябре. Его инаугурация запланирована на 20 января.