Расходы Крыма на развитие экономики увеличились на 46% в 2016 году И превысили 131 млрд рублей

Расходы Крыма на развитие экономики выросли на 46% в минувшем году. Об этом во вторник сообщили в Минфине региона.

Расходы составили 131,3 млрд рублей. Также в Крыму в прошлом году выросли расходы на образование (до 30,8 млрд рублей) и на обеспечение национальной безопасности (до 1,3 млрд рублей). Финансирование здравоохранения сократилось до 17,1 млрд рублей, а соцполитики – до 13,4 млрд рублей.

Отметим, в нынешнем году крымские власти намерены продать недвижимость бизнесмена Игоря Коломойского на 2 млрд рублей. Также в 2016 году власти продали имущество Коломойского на 1,5 млрд рублей. Большую часть средств бюджет получил за счет продажи санатория «Форос». Его стоимость превысила 1,2 млрд рублей.