Роскомнадзор потребовал от провайдеров удалить пиратские копии «Шерлока» Дал на это три дня

Роскомнадзор потребовал от провайдеров удалить пиратские копии телесериала «Шерлок». Ведомство сообщило об этом во вторник.

Решение о блокировке пиратских копий принял Мосгорсуд. Хостинг-провайдерам отводится три дня для того, чтобы удалить контент. В противном случае может последовать их блокировка.

Напомним, с иском о временном ограничении доступа к пиратским копиям «Шерлока» в суд обратился «Первый канал». Ранее последний эпизод четвертого сезона сериала, который называется «Последнее дело», появился в озвучке «Первого канала» в интернете за сутки до официальной премьеры.

На телеканале ВВС, выпускающем сериал, премьера должна была состояться в 21:00 по британскому времени в воскресенье. В России фильм стартовал на минуту позже – в 00:01 по московскому времени.

В BBC начали расследование инцидента. Компания не отрицает, что утечка могла быть организована специально с целью навредить ей.