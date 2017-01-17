Все новости

17.01.17 / 19:21 Новости / Общество / Россия и мир

Роскомнадзор потребовал от провайдеров удалить пиратские копии «Шерлока»

Дал на это три дня

Шерлок смотреть онлайнРоскомнадзор потребовал от провайдеров удалить пиратские копии телесериала «Шерлок». Ведомство сообщило об этом во вторник.

Решение о блокировке пиратских копий принял Мосгорсуд. Хостинг-провайдерам отводится три дня для того, чтобы удалить контент. В противном случае может последовать их блокировка.

Напомним, с иском о временном ограничении доступа к пиратским копиям «Шерлока» в суд обратился «Первый канал». Ранее последний эпизод четвертого сезона сериала, который называется «Последнее дело», появился в озвучке «Первого канала» в интернете за сутки до официальной премьеры.

На телеканале ВВС, выпускающем сериал, премьера должна была состояться в 21:00 по британскому времени в воскресенье. В России фильм стартовал на минуту позже – в 00:01 по московскому времени.

В BBC начали расследование инцидента. Компания не отрицает, что утечка могла быть организована специально с целью навредить ей.

По материалам: ria.ru
Метки: , , , , ,

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

24SMI

  • Яндекс цитирования
  • Яндекс.Метрика
  • Рейтинг@Mail.ru
Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции
Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
© 2001-2016