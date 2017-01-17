ООН: Российская экономика в 2017 году вырастет на 1% Инфляция по итогам года составит 6,6%

В 2017 году ВВП в России вырастет на 1%. Об этом говорится в опубликованном во вторник докладе Департамента по экономическим и социальным вопросам ООН.

«В 2017 году в экономике Российской Федерации будет зафиксирован первый с 2014 года рост, так как стране удалось в значительной степени пережить шок от серьезных изменений в условиях торговли в 2014–2015 годах», — сказано в докладе. Эксперты считают, что по итогам 2017 года ВВП вырастет на 1%, а инфляция составит 6,6%.

В 2018 году российская экономика вырастет уже на 1,5%, а инфляция замедлится до 4,7%. При этом авторы доклада отмечают, что мировая экономика по итогам 2016 года показала самые низкие с 2009 года темпы и выросла на 2,2%.

Напомним, в начале января глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин заявил, что ожидает роста ВВП на 2% во второй половине 2017 года. Он добавил, что российская экономика уже сейчас демонстрирует хорошие показатели. В целом министр, по его словам, ожидает от 2017 года «неплохих результатов».