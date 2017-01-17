Россия может избежать сокращения численности населения к 2035 году Население уменьшится на 83 тыс. человек

Численность населения России к 2035 году возможно сохранится на прежнем уровне. Об этом сообщили во вторник эксперты проекта «Российский демографический лист-2016».



Результаты проведенных исследований значительно отличаются от общепринятого прогноза — высокой вероятности сокращения населения. Таким образом, к 2035 году численность населения сократится с нынешних 146,5 млн до 146,4 млн человек. Быстрее всего население потеряет Приволжский федеральный округ, а максимальный прирост продемонстрирует Северо-Кавказский федеральный округ.



Известно, что практически не изменится рейтинг регионов по количеству проживающих. К 2035 году в списке первой пятерке по-прежнему останутся Москва (в 2016 году — 12,3 млн, в 2035-м — 13,3 млн человек), Московская область (7,3 млн — 8,5 млн), Краснодарский край (5,5 млн — 6 млн), Санкт-Петербург (5,2 млн — 6 млн) и Свердловская область (4,3 млн — 4,3 млн). Кроме того, медианный возраст населения также увеличится до 44,3 года. Это приведет к увеличению доли пожилого населения страны с нынешних 24,6% до 29,7%.