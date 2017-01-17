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17.01.17 / 11:49 Новости / Россия и мир

За 11 месяцев 2016 года Роструд добился выплаты 22,9 млрд рублей задержанной зарплаты

Всего было выявлено 108,6 тыс. нарушений, связанных с оплатой труда

Жилищная инспекция Петербурга

Фото АБН

Роструд добился выплаты 22,9 млрд рублей задержанной заработной платы за 11 месяцев 2016 года. Об этом сообщили в ведомстве во вторник.

«Федеральная служба по труду и занятости провела 124,1 тыс. проверок соблюдения трудового законодательства, по итогам которых были выявлены 444,8 тыс. нарушений. В том числе 108,6 тыс. нарушений, связанных с оплатой труда», — сообщили в Роструде.

Напомним, к 2018 году Роструд планируется создать систему электронных трудовых договоров. Это позволит сделать дистанционную работу легальной. С помощью системы сотрудники смогут платить взносы за медицинскую страховку и пенсию.

По материалам: ria.ru
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