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17.01.17 / 13:04 Новости / Россия и мир

RT включат во внутреннюю телесеть ООН

«Мы рады, что голос RT теперь будет слышен на уровне ООН»

rtТелеканал RT войдет во внутреннюю информационную телесеть штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке. Об этом сообщили в RT во вторник.

«Многообразие взглядов и тем, которые мы представляем, является воплощением основополагающих принципов Организации. Мы рады, что голос RT теперь будет слышен на уровне ООН», — заявил гендиректор телеканала Алексей Николов.

Напомним, в ноябре прошлого года спикер Госдепартамента США Джон Кирби признал, что в ведомстве есть «некоторая обеспокоенность в отношении независимости редакций российских СМИ». Позднее экс-посол США в России Майкл Макфол выступил с предложением принять закон, который признал бы российские агентство Sputnik и телеканал RT иностранными агентами. По его словам, эти СМИ открытовели кампанию на стороне кандидата в президенты США Дональда Трампа.

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