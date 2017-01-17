RT включат во внутреннюю телесеть ООН «Мы рады, что голос RT теперь будет слышен на уровне ООН»

Телеканал RT войдет во внутреннюю информационную телесеть штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке. Об этом сообщили в RT во вторник.

«Многообразие взглядов и тем, которые мы представляем, является воплощением основополагающих принципов Организации. Мы рады, что голос RT теперь будет слышен на уровне ООН», — заявил гендиректор телеканала Алексей Николов.

Напомним, в ноябре прошлого года спикер Госдепартамента США Джон Кирби признал, что в ведомстве есть «некоторая обеспокоенность в отношении независимости редакций российских СМИ». Позднее экс-посол США в России Майкл Макфол выступил с предложением принять закон, который признал бы российские агентство Sputnik и телеканал RT иностранными агентами. По его словам, эти СМИ открытовели кампанию на стороне кандидата в президенты США Дональда Трампа.