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17.01.17 / 16:18 Новости / Петербург и Ленобласть / Экономика

Рынок коммерческой недвижимости в Петербурге в 2017 году будет расти – эксперт

Наиболее прибыльными станут объекты общепита и сетевые продуктовые магазины

рынок коммерческой недвижимости

Фото АБН

Рынок коммерческой недвижимости в Петербурге в этом году будет расти. Об этом президент некоммерческого партнерства «Санкт-Петербургская палата недвижимости» Дмитрий Щегельский сообщил во вторник, передает корреспондент АБН.

По словам Щегельского, в 2017 году наиболее прибыльными станут объекты общепита и сетевые продуктовые магазины. «Несмотря на сообщения о сложной экономической ситуации, рынок коммерческой недвижимости в прошлом году был достаточно живым», — отметил президент партнерства.

Добавим, самым дорогим местом для аренды коммерческой недвижимости в Петербурге в прошлом году остался Невский проспект. Как сообщил Щегельский, цена за 1 кв. м помещений в месяц достигает 13 тыс. рублей. В среднем стоимость аренды коммерческих объектов в Петербурге составляет около 1800 рублей за 1 кв. м в месяц.

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