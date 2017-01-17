Рынок коммерческой недвижимости в Петербурге в 2017 году будет расти – эксперт Наиболее прибыльными станут объекты общепита и сетевые продуктовые магазины

Рынок коммерческой недвижимости в Петербурге в этом году будет расти. Об этом президент некоммерческого партнерства «Санкт-Петербургская палата недвижимости» Дмитрий Щегельский сообщил во вторник, передает корреспондент АБН.

По словам Щегельского, в 2017 году наиболее прибыльными станут объекты общепита и сетевые продуктовые магазины. «Несмотря на сообщения о сложной экономической ситуации, рынок коммерческой недвижимости в прошлом году был достаточно живым», — отметил президент партнерства.

Добавим, самым дорогим местом для аренды коммерческой недвижимости в Петербурге в прошлом году остался Невский проспект. Как сообщил Щегельский, цена за 1 кв. м помещений в месяц достигает 13 тыс. рублей. В среднем стоимость аренды коммерческих объектов в Петербурге составляет около 1800 рублей за 1 кв. м в месяц.