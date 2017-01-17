РЖД запустит дополнительные рейсы в февральские праздники Всего 59 рейсов

«Российские железные дороги» запустят дополнительные поезда в период с 19 по 27 февраля. Об этом в РЖД сообщили во вторник.

РЖД запустят 59 дополнительных рейсов. Поезда будут курсировать по самым востребованным маршрутам. Также РЖД увеличит число рейсов поездов «Сапсан» с 22 по 26 февраля и 7-8 марта.

Добавим, в прошлом году «Российские железные дороги» перевезли свыше 1 млрд человек. Это на 1,6% больше год к году. Пассажиропоток поездов дальнего следования составил 101,4 млн человек. Показатель увеличился на 3,6% по сравнению с 2015 годом.