Самый дорогой дом в России стоит почти 5 млрд рублей Он находится в Подмосковье

Самый дорогой дом в России стоит 4,8 млрд рублей. Об этом во вторник сообщил портал «Мир Квартир».

Самый дорогой российский дом находится в подмосковном поселке Сколково. Это домовладение выше среднероссийского в 900 раз.

Жилая площадь здания – 2,5 тыс. кв. м. Площадь участка – 2,3 га. В доме есть целый жилой блок для персонала с отдельным входом — две комнаты с санузлами, кухня, прачечная, кабинет управляющего. Участок предназначен для индивидуального жилищного строительства.

Отметим, средняя стоимость домовладения в России составляет 5,36 млн рублей. В Московской области дом стоит в среднем 21,7 млн рублей.

Добавим, осенью прошлого года вице-премьер Игорь Шувалов призвал не гнаться за размерами жилых помещений. Он сказал, что «нужно ориентироваться на качество».

Самому Шувалову, по данным Фонда борьбы с коррупцией, принадлежат десять квартир на 14-м этаже высотки на Котельнической набережной в Москве. Их общая площадь превышает 700 кв. м.