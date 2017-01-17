Санкции против России сплотили народ — Советник Трампа Необходимо сесть за стол переговоров, чтобы разработать альтернативу, считает Скарамуччи

Санкции Запада в отношении России сплотили жителей страны вокруг президента. Такое заявление сделал советник избранного президента США Дональда Трампа по взаимодействию с бизнесом Энтони Скарамуччи.

«Санкции в некотором роде имели обратный эффект из-за характера русских людей. Я думаю, что русские готовы были бы есть снег, чтобы выжить. В моем понимании санкции скорее всего сплотили вашу нацию вокруг президента», — сказал он. Скарамуччи добавил, что санкции были не лучшим решением и необходимо сесть за стол переговоров, чтобы разработать альтернативу.

Напомним, страны Запада ввели санкции в отношении РФ в 2014 году в связи с событиями на Украине. Действие ограничительных мер несколько раз продлевалось. Россия в ответ ограничила ввоз ряда товаров из стран, которые ввели санкции.