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17.01.17 / 17:19 Новости / Россия и мир

Глава ВТБ рассчитывает на ослабление санкций против РФ в 2017 году

«Мне кажется, что это вполне реально»

Андрей КостинГлава ВТБ Андрей Костин ожидает, что санкции США в отношении России в 2017 году будут ослаблены. Соответствующее заявление  он сделал во вторник.

«Я считаю, что обязательно будут послабления, по крайней мере, в течение этого года. Мне кажется, что это вполне реально», — сказал Костин.

Напомним, санкции в отношении РФ страны Запада, в том числе и США, ввели в 2014 году. Такое решение было принято в связи с ситуацией на Украине. Россия в ответ ограничила ввоз ряда товаров из стран, которые ввели санкции.

Ранее советник избранного президента США Дональда Трампа Энтони Скарамуччи заявил, что санкции были не лучшим решением. По его словам они сплотили народ вокруг президента России.

По материалам: tass.ru
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