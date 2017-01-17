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17.01.17 / 12:24 Новости / Петербург и Ленобласть / Экономика

Смольный ограничил высоту Серного моста

Из-за закона о границах зон охраны объектов культурного наследия

Правительство Петербурга внесло корректировки в архитектурный облик моста через Малую Неву в районе острова Серный, а именно уменьшило высоту пилонов возводимого моста. Об этом во вторник сообщили в комитете по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ).

Изменения в проект внесли из-за последней редакции закона «О границах зон охраны объектов культурного наследия и режимах использования земель в границах указанных зон». Итоговая высота пилона составит 44 метра. Также в КРТИ сообщили, что в проекте моста изменили рисунок связей, систему вант и схему пролета.

Напомним, Серный мост строят к ЧМ по футболу. Мост проходит от Уральской улицы и заканчивается на Ждановской набережной. Планируемая длина моста – почти 1 км. В проект – шесть полос движения, тротуар и велосипедная дорожка.

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