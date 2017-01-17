Ограничение высоты Серного моста не отразится на сроках его сдачи По-прежнему планируется закончить строительство во II квартале 2018 года

Уменьшение высоты пилонов возводимого Серного моста не отразится на сроках его сдачи. Об этом АБН сообщили в комитете по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ) во вторник.

Как уточнили в КРТИ, это изменение является лишь корректировкой в действующий проект. Оно не должно отразиться на сроках сдачи объекта. По контракту строительство Серного моста должен быть завершено во II квартале 2018 года.

Как ранее сообщал КРТИ, итоговая высота пионов моста будет 44 метра. Такие перемены произошли в связи с последней редакцией закона «О границах зон охраны объектов культурного наследия и режимах использования земель в границах указанных зон».

Напомним, Серный мост пройдет от Уральской улицы до Ждановской набережной. Его строят к ЧМ по футболу, часть матчей которого пройдет в Петербурге.