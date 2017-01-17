В 2016 году Смольный освоил АИП на рекордные 90,9% Рекордные с 2009 года

В 2016 году комитеты администрации Петербурга исполнили адресную инвестпрограмму на 90,9%. Об этом во вторник сообщили в комитете финансов.

Смольный не освоил из АИП 7,8 млрд рублей. Освоенных средств – 78,4 млрд рублей из 86 млрд рублей.

Меньше всех в процентном соотношении освоил комитет по промышленной политике и инновациям – 28,1%. Комитет по природопользованию – 34,9%. Комитет по транспорту освоил 57,7%.

Одним из лучших стал комитет по благоустройству с 99,5% освоения АИП. Комитет имущественных отношений – на 97,7%. Комитет по энергетике на 98,6%, комитет по развитию предпринимательства – на 99,3%. На 100% АИП освоил комитет по информатизации и связи.

Напомним, в 2015 году АИП исполнили на 86,4%. Неосвоенными остались порядка 10 млрд рублей. При этом нынешний результат – лучший с 2009 года.