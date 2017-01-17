Смольный отклонил поправки к Правилам землепользования и застройки По нескольким причинам

Комиссия по землепользованию и застройке Петербурга отклонила предложения изменить Правила землепользования и застройки (ПЗЗ). Об этом администрация Петербурга сообщила во вторник.

Предложения отклонили из-за несоответствия Генеральному плану Петербурга, а также недостаточной необоснованности. Кроме того, некоторые предложение ранее были частично учтены в Правилах в иной сфере.

Отметим, заявки на поправку ППЗ подали несколько крупных девелоперов Петербурга в конце прошлого года. Среди них – «Главстрой-СПб», «Адамант», «Дальпитерстрой», а также депутат Законодательного собрания Сергей Никешин.