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17.01.17 / 19:43 Новости / Петербург и Ленобласть

Смольный отклонил поправки к Правилам землепользования и застройки

По нескольким причинам

пзз, псдКомиссия по землепользованию и застройке Петербурга отклонила предложения изменить Правила землепользования и застройки (ПЗЗ). Об этом администрация Петербурга сообщила во вторник.

Предложения отклонили из-за несоответствия Генеральному плану Петербурга, а также недостаточной необоснованности. Кроме того, некоторые предложение ранее были частично учтены в Правилах в иной сфере.

Отметим, заявки на поправку ППЗ подали несколько крупных девелоперов Петербурга в конце прошлого года. Среди них – «Главстрой-СПб», «Адамант», «Дальпитерстрой», а также депутат Законодательного собрания Сергей Никешин.

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