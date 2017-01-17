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17.01.17 / 18:36 Мнения и аналитика / Новости / Экономика

Спрос на пустые участки в Ленобласти в прошлом году вырос на 3% — Мнение

Несмотря на увеличение кадастровой стоимости земли

Фото АБН

Фото АБН

Спрос на участки без строений в Ленинградской области в году вырос на 3% год к году. Об этом сообщила во вторник вице-президент «Санкт-Петербургской палаты недвижимости» Наиля Берестовая, передает корреспондент АБН.

«В прошлом году существенно увеличилась кадастровая стоимость земли. Во многих сделках она превышала реальную стоимость участка», — отметила Берестовая. По ее словам, цены на пустые земельные участки колеблются от 50 до 170 тыс. рублей за сотку.

Добавим, цены на загородную недвижимость в Ленинградской области и Петербурге не изменились в прошлом году. Как отметила вице-президент партнерства, зимой спрос на участки существенно уменьшается. Срок экспозиции на многие объекты может достигать полтора года. В целом, рынок загородной недвижимости, как утверждает Берестовая, стабильный, но при этом неактивный.

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