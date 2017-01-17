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17.01.17 / 16:22 Новости / Россия и мир

Statoil обнаружил месторождение нефти в Норвежском море

Запасы могут составлять до 80 млн баррелей

statoil месторождение

Фото: kurier.lt

Нефтегазовый концерн Statoil ASA обнаружил новое месторождение газа и нефти в Норвежском море. Об этом компания сообщила во вторник.

Новое месторождение расположено на норвежском континентальном шельфе. Его извлекаемые запасы оцениваются в 20-80 млн баррелей. Бурение на скважине идет в декабря прошлого года.

Отметим, концерн Statoil ASA основан в 1972 году. Компания находится в Норвегии. Компания занимается добычей и переработкой нефти. Контрольным пакетом акций компании владеет норвежское государство.

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