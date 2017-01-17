Statoil обнаружил месторождение нефти в Норвежском море Запасы могут составлять до 80 млн баррелей

Нефтегазовый концерн Statoil ASA обнаружил новое месторождение газа и нефти в Норвежском море. Об этом компания сообщила во вторник.

Новое месторождение расположено на норвежском континентальном шельфе. Его извлекаемые запасы оцениваются в 20-80 млн баррелей. Бурение на скважине идет в декабря прошлого года.

Отметим, концерн Statoil ASA основан в 1972 году. Компания находится в Норвегии. Компания занимается добычей и переработкой нефти. Контрольным пакетом акций компании владеет норвежское государство.