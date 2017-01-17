Эксперт: Стоимость аренды жилья в Петербурге выросла на 1,5 тыс. рублей в месяц Самый большой спрос на съем недвижимости – в конце августа

Стоимость аренды жилья в Петербурге в прошлом году выросла в среднем на 1,5-2 тыс. рублей в месяц. Об этом сообщил во вторник президент некоммерческого партнерства «Санкт-Петербургская палата недвижимости» Дмитрий Щегельский, передает корреспондент АБН.

«Многие собственники не повышают стоимость аренды жилья из-за роста цен на услуги ЖКХ, оплата которых всегда лежит на арендаторе», — отметил Щегельский. Самый большой спрос на съем петербургской недвижимости, по мнению президента партнерства, наступает в августе, а нижняя точка – во второй половине весны. Средняя стоимость аренды комнаты составляет от 8 тыс. до 15 тыс. рублей, а однокомнатной квартиры – от 14 тыс. до 21 тыс. рублей в месяц.

Напомним, в прошлом году, по данным компании E3 Investment, доходность арендного бизнеса в Москве и Петербурге существенно снизилась. Уровень прибыльности от сдачи в аренду однокомнатных квартир, как отмечают аналитики компании, в столицах уменьшилась до 6-8% годовых. Падение доходности происходят из-за замедленного темпа роста цен на готовое жилье в городах. Срок окупаемости квартир в Петербурге и Москве составляет более 15 лет.