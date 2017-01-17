Суд в пятый раз перенес заседание по делу о строительстве в районе Серебряного пруда в Петербурге На 15 февраля

Куйбышевский районный суд в пятый раз перенес заседание по делу о строительстве жилого дома в районе Серебряного пруда в Петербурге. Об этом АБН во вторник сообщили защитники пруда.

Заседание перенесли на 15 февраля. Суд принял такое решение, так как были получены не все запрошенные документы.

Напомним, ранее ООО «Омега Инвест» получило разрешение на строительство 23-этажного жилого дома на участке по Институтскому проспекту, 16, корпус 1 Местные жители выступили против этого проекта. Они опасаются, что строительные работы уничтожат зеленые насаждения в районе сада «Серебряный пруд» и изменят исторически сложившийся ландшафт района. Активисты заявляют, что строить 75-метровый дом там нельзя по закону.