Четыре судна застряли на Чукотке Ситуация не носит чрезвычайный характер

Четыре судна застряли на Чукотке из-за тяжелой ледовой обстановки. Об этом сообщил во вторник начальник управления МЧС России по Чукотскому автономному округу Руслан Назаров.

Сейчас ситуация полностью стоит на контроле у Правительства Чукотки и управления МЧС округа. В сложном положении оказались четыре судна – два ледокола и два сухогруза.

Ледовая обстановка в районе Восточно-Сибирского моря, у мыса Шелахского, где застряли судна, оценивается в 10 баллов. Судна расположены в 50 км от городского округа Певек. Непростая ледовая обстановка препятствует выполнению в короткие сроки лоцманской проводки и выхода из акватории моря.



Известно, что проводку судов выполнят с помощью вертолета. Спасательная операция начнется 18 января.