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17.01.17 / 06:55 Новости / Общество / Россия и мир

Четыре судна застряли на Чукотке

Ситуация не носит чрезвычайный характер

Sundaynews.info

Sundaynews.info

Четыре судна застряли на Чукотке из-за тяжелой ледовой обстановки. Об этом сообщил во вторник начальник управления МЧС России по Чукотскому автономному округу Руслан Назаров.

 

Сейчас ситуация полностью стоит на контроле у Правительства Чукотки и управления МЧС округа. В сложном положении оказались четыре судна – два ледокола и два сухогруза.

 

Ледовая обстановка в районе Восточно-Сибирского моря, у мыса Шелахского, где застряли судна, оценивается в 10 баллов. Судна расположены в 50 км от городского округа Певек. Непростая ледовая обстановка препятствует выполнению в короткие сроки лоцманской проводки и выхода из акватории моря.

 
Известно, что проводку судов выполнят с помощью вертолета. Спасательная операция начнется 18 января.

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