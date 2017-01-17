«Сургунефтегаз» проигнорировал соглашение стран ОПЕК Остальные российские компании поддержали сокращение добычи нефти

ОАО «Сургутнефтегаз» стала единственной нефтяной компанией в России, которая проигнорировала соглашение России со странами ОПЕК об ограничении добычи нефти. Об этом во вторник передает «Правда УрФо» со ссылкой на отчет Центрального диспетчерского управления (ЦДУ) ТЭК.

Все остальные нефтедобывающие компании в первой половине января 2017 года сократили среднесуточную добычу нефти. К примеру, у «Роснефти» она уменьшилась на 1,5%, а у «Лукойл» на 1,13.

Отметим, с начала года Россия должна сократить добычу на 300 тыс. баррелей в сутки. Министерство энергетики РФ сообщало об опережении планов.

Ранее «Сургутнефтегаз» опубликовал отчет о добычи нефти в прошлом году. В нем указано, что годовой рост добычи на месторождениях в Якутии составил 5%. Всего нефтегазодобывающая компания в 2016 году добыла 21,8 тонн нефти.