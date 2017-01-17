«Сургутнефтегаз» в 2016 году добыл более 21,8 млн тонн нефти И произвел более 6,9 млрд кубометров газа

«Сургутнефтегаз» в прошлом году добыл более 21,8 млн тонн нефти. Компания сообщила об этом во вторник.

В республике Саха (Якутия) «Сургутнефтегаз» добыл почти 8,9 млн тонн нефти. Это на 5% больше, чем в 2015 году.

В течение прошлого года компания произвела свыше 6,9 млрд кубометров газа. Объем бурения составил порядка 4,9 млн м горных пород.

Напомним, «Сургутнефтегаз» занимается разведкой, добычей и переработкой нефти и газа. Основной рынок сбыта – Северо-Запад России. В I полугодии организация ушла в убыток на 104 млрд рублей. Выручка за это время стала меньше на 16,7% год к году – 561 млрд рублей.