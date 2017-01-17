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17.01.17 / 18:09 Новости / Россия и мир / Финансы

«Татнефть» сократила нефтедобычу на 3 тыс. тонн в сутки в январе

Процент снижения у компании больше, чем у других

татнефть нефтедобыча«Татнефть» сократила нефтедобычу на 3 тыс. тонн в сутки в январе. Об этом в компании сообщили во вторник.

«Все же (Россия – прим. АБН) снижает добычу от октября месяца». А мы («Татнефть» – прим. АБН) ноябрь—декабрь росли. И у нас процент снижения получился больше, чем у всех остальных", — сказал гендиректор компании Наиль Маганов.

Отметим, Россия снижает добычи нефти в рамках соглашения с ОПЕК. Согласно его условия, страна обязана уменьшить к концу апреля сократить добычу на 300 тыс. баррелей в сутки.
Добавим, в прошлом году «Татнефть» добыла свыше 28,6 млн тонн. Показатель вырос на 5,3% год к году.

По материалам: tass.ru
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