«Татнефть» сократила нефтедобычу на 3 тыс. тонн в сутки в январе Процент снижения у компании больше, чем у других

«Татнефть» сократила нефтедобычу на 3 тыс. тонн в сутки в январе. Об этом в компании сообщили во вторник.

«Все же (Россия – прим. АБН) снижает добычу от октября месяца». А мы («Татнефть» – прим. АБН) ноябрь—декабрь росли. И у нас процент снижения получился больше, чем у всех остальных", — сказал гендиректор компании Наиль Маганов.

Отметим, Россия снижает добычи нефти в рамках соглашения с ОПЕК. Согласно его условия, страна обязана уменьшить к концу апреля сократить добычу на 300 тыс. баррелей в сутки.

Добавим, в прошлом году «Татнефть» добыла свыше 28,6 млн тонн. Показатель вырос на 5,3% год к году.