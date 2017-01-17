Телеканал Life78 уволил почти всех сотрудников. Об этом во вторник сообщил источник АБН на телеканале.
Об увольнении сотрудникам сообщили во вторник вечером. На телеканале остались работать продюсеры, операторы и водители.
«Фактически канал сокращают до размера корпункта, основное вещание будет из Москвы. Питер будет делать только 10 минут из часа», — сообщил источник.
Отметим, Life78 — это первый региональный телеканал Life (входит в состав News Media). Работает с 2015 года на основе канала «100ТВ». Ранее прекратила эфир петербургская радиостанция «Балтика», которая также входит в структуру.
Информация о возможном закрытии Life78 из-за убыточности канала появилась летом прошлого года. Однако гендиректор телеканала Ашот Габрелянов опроверг эти сообщения.