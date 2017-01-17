Телеканал Life78 уволил почти всех сотрудников Они узнали об этом вечером во вторник

Телеканал Life78 уволил почти всех сотрудников. Об этом во вторник сообщил источник АБН на телеканале.

Об увольнении сотрудникам сообщили во вторник вечером. На телеканале остались работать продюсеры, операторы и водители.

«Фактически канал сокращают до размера корпункта, основное вещание будет из Москвы. Питер будет делать только 10 минут из часа», — сообщил источник.

Отметим, Life78 — это первый региональный телеканал Life (входит в состав News Media). Работает с 2015 года на основе канала «100ТВ». Ранее прекратила эфир петербургская радиостанция «Балтика», которая также входит в структуру.

Информация о возможном закрытии Life78 из-за убыточности канала появилась летом прошлого года. Однако гендиректор телеканала Ашот Габрелянов опроверг эти сообщения.