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17.01.17 / 16:13 Новости / Россия и мир / Финансы

Частные технопарки Ставрополья получит господдержку в 100 млн рублей

Регион победил в конкурсе Минэкономразвития РФ

технопарки СтавропольяЧастные индустриальные парки Ставрополья получит господдержку в 100 млн рублей в этом году. Об этом во вторник сообщили в Минпрома края.

Ставропольский край стал победителем в конкурсе Минэкономразвития РФ. Край получит 94 млн рублей на поддержку частных парков. Также краевое софинансирование составит 6 млн рублей.

Отметим, в конкурсе Минэкономразвития также принимали участие компании из Георгиевска, Минеральных Вод, Пятигорска и других городов.

Добавим, в прошлом году Ставропольский край реализовал десять инвеспроектов в АПК. Их общая сумма составила 19 млрд рублей.

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