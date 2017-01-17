Частные технопарки Ставрополья получит господдержку в 100 млн рублей Регион победил в конкурсе Минэкономразвития РФ

Частные индустриальные парки Ставрополья получит господдержку в 100 млн рублей в этом году. Об этом во вторник сообщили в Минпрома края.

Ставропольский край стал победителем в конкурсе Минэкономразвития РФ. Край получит 94 млн рублей на поддержку частных парков. Также краевое софинансирование составит 6 млн рублей.

Отметим, в конкурсе Минэкономразвития также принимали участие компании из Георгиевска, Минеральных Вод, Пятигорска и других городов.

Добавим, в прошлом году Ставропольский край реализовал десять инвеспроектов в АПК. Их общая сумма составила 19 млрд рублей.