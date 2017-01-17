Торги на Московской бирже закрылись разнонаправленно ММВБ — 2178,73 пункта, РТС — 1156,47 пункта

Торги на Московской фондовой бирже во вторник закрылись разнонаправленно. ММВБ снизился до 2178,73 пункта, а РТС вырос до 1156,47 пункта.

Аналитик банка «Российский капитал» Анастасия Соснова отмечает, что российские фондовые индексы продолжили движение в рамках консолидации. Индекс доллаар США на фоне высказывания новоизбранного президента США Дональда Трампа о том, что доллар на текущий момент слишком силен снизился до 100.5 п. Евро, в свою очередь, подорожал до $1.07. За ослаблением позиций доллара США последовал рост нефтяных котировок Brent почти до $57 за баррель, указывает Соснова.