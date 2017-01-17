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17.01.17 / 19:58 Новости / Россия и мир / Финансы

Швейцария предоставит Украине финпомощь в $100 млн

Средства переведут до конца января

украинаШвейцария предоставит Украине финансовую помощь в объеме $100 млн. Об этом во вторник сообщили в пресс-службе украинского президента Петра Порошенко.

Первый транш переведут до конца этого месяца. Деньги поступят на счета Национального банка.

Добавим, о сроках перевода денег объявили на встрече Петра Порошенко и президента Швейцарии Дориса Лойтхарда. Украинский и швейцарский центральные банки весной заключили договор о предоставлении Киеву кредита. Общая сумма составляет $200 млн. Средства направят на пополнение международных резервов Украины.

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