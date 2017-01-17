Швейцария предоставит Украине финпомощь в $100 млн Средства переведут до конца января

Швейцария предоставит Украине финансовую помощь в объеме $100 млн. Об этом во вторник сообщили в пресс-службе украинского президента Петра Порошенко.

Первый транш переведут до конца этого месяца. Деньги поступят на счета Национального банка.

Добавим, о сроках перевода денег объявили на встрече Петра Порошенко и президента Швейцарии Дориса Лойтхарда. Украинский и швейцарский центральные банки весной заключили договор о предоставлении Киеву кредита. Общая сумма составляет $200 млн. Средства направят на пополнение международных резервов Украины.