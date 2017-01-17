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17.01.17 / 05:23 Новости / Политика / Россия и мир

Россия не обсуждает условия отмены антироссийских санкций с США

Но выразила готовность обсудить этот вопрос

санкции-plusworld.ru_Россия не обсуждает условия отмены антироссийских санкций с США. Об этом сообщил во вторник замглавы МИДа РФ Сергей Рябков.

 

Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что вопрос снятия санкций может быть увязан с ядерным разоружением. Рябков выразил готовность российских властей к обсуждению этого вопроса, но заявил о важности учитывать все вопросы стабильности.

 

Рябков отметил, что позиция по разоружению выработана детально и не допускает отрыв от целого ряда факторов, влияющих на стратегическую стабильность. Кроме того, замглавы МИДа подчеркнул, что Россия готова к обсуждению вопросов в этой области, но это далеко не способствует изменению позиций.

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