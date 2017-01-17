Россия не обсуждает условия отмены антироссийских санкций с США Но выразила готовность обсудить этот вопрос

Россия не обсуждает условия отмены антироссийских санкций с США. Об этом сообщил во вторник замглавы МИДа РФ Сергей Рябков.

Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что вопрос снятия санкций может быть увязан с ядерным разоружением. Рябков выразил готовность российских властей к обсуждению этого вопроса, но заявил о важности учитывать все вопросы стабильности.

Рябков отметил, что позиция по разоружению выработана детально и не допускает отрыв от целого ряда факторов, влияющих на стратегическую стабильность. Кроме того, замглавы МИДа подчеркнул, что Россия готова к обсуждению вопросов в этой области, но это далеко не способствует изменению позиций.