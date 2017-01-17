Росприроднадзор и Смольный не сошлись в оценке утечки газа в Колпино Росприроднадзор проверяет «Красный Бор», Смольный отрицает причастность полигона

Управление Росприроднадзора по Северо-Западу и администрация Петербурга не сошлись во взглядах на утечку газа в районе Колпино. Свои мнения ведомства огласили во вторник.

В Росприроднадзоре косвенно указывают на возможный слив отходов с полигона «Красный Бор», в комитете по природопользованию такую возможность отрицают. В Смольном указали на то, что источником выброса могли стать нарушения при работах на участке сетей газораспределения в районе поселка Тельмана.

Также в Смольном назвали «псевдоэкологами» тех, кто заявлял о выбросах химических веществ на «Красном Боре». Накануне о такой возможности сообщала председатель инициативной группы по экобезопасности Петербурга и Ленобласти Виктория Маркова.

В понедельник вечером полиция проверяла полигон «Красный Бор», так как колпинцы пожаловались на резкий запах газа. Его отметили жители поселка Никольское, который находится севернее «Красного Бора».