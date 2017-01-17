В Швеции разработали «перебивающую» музыку в других машинах систему оповещения Для карет скорой помощи

Студенты шведского Королевского технологического института изобрели систему оповещения, которая транслирует звук в другие машины. Результаты исследования опубликованы на сайте учреждения.

Новая система оповещения предназначена для автомобилей скоро помощи. Она позволит «перебивать» аудиосистемы окружающих автомобилей оповещающим сигналом скорой.

Разработка получила название EVAM. Устройство позволяет передавать сигналы автомобилям с таким расчетом, чтобы оповещение получили авто, которые находятся в 10-15 минутах езды от скорой помощи.

Предполагается, что такое оборудование поможет снизить количество дорожно-транспортных происшествий. Система оповещения сможет заранее предупредить автомобили о приближении скорой помощи.