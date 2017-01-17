Владельцем «Москвариума» является Аркадий Ротенберг – СМИ Представитель бизнесмена отрицал любое его финансовое участие

Владельцем «Москвариума» является Аркадий Ротенберг. Об этом сообщило во вторник РБК со ссылкой на знакомый с ситуацией источник.

Издание отмечает, что структуры Аркадия Ротенберга единолично владеют самым большим океанариумом в Европе, расположенным на ВДНХ. Ранее Ротенберг сообщал, что оказывает финансовую помощь в размере более $250. В настоящее время информация опровергается.



Участвовавшие в реализации проекта миллиардеры Нисанов и Илиев вложили денежные средства в размере $1,5 млрд. Инвестиции предназначались для реконструкции ВВЦ (в которую входило строительство океанариума). Позже парк передали в собственность Москвы, а в департаменте культуры отказались от строительства таких объектов. Не получив прибыли бизнесмены вышли из проекта. Агентство причин их ухода не называет.