Власти Украины переименуют названия морских портов Новые названия объекты получат до 29 апреля

Власти Украины переименуют названия морских портов. Об этом в соответствующем поручении сообщил во вторник министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян.



Новые названия могут получить порты «Ильичевский» и «Южный» в Одесской области, а также порт «Октябрьский» в Николаевской области. Украинские власти считают, что нынешние названия морских портов в стране угрожают независимости, суверенитету и территориальной целостности государства.



Напомним, что закон «Об осуждении коммунистического и нацистского режимов» действует на Украине с мая 2015 года. Согласно этому закону, города и улицы, носящие имена советских государственных деятелей, необходимо переименовывать. Самыми историческими в этом отношении стали переименования таких областных центров, как Днепропетровск в Днепр и Кировограда в Кропивницкий.



Кроме того, Украина отказывается не только от «советского», но и от всего того, что напоминает о былых связях с Россией. Так, Московский проспект в Киеве стал проспектом Бандеры, а Московская площадь именуется Демеевской. Депутаты Киевского горсовета считают, что на карте города не должно быть названий, связанных с Москвой.