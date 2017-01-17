Саудовская Аравия планирует начать программу развития возобновляемой энергии Для этого потребуется от $30 до $50 млрд

В ближайшее время Саудовская Аравия планирует начать программу развития возобновляемой энергии. Об этом сообщил во время Всемирного энергетического форума министр энергетики страны Халид аль-Фалех.



В следующие несколько недель Саудовская Аравия начнет проводить тендеры на участие в начальном этапе программы по развитию возобновляемых источников энергии. Планируется, что к началу 2023 года в Саудовская Аравия произведет примерно 10 гигаватт энергии. Реализация масштабного плана будет выполнена за счет использования солнечной и ветровой энергии.



Королевство активно продвигает направление развития атомной энергетики и планирует создать два реактора мощностью 2,8 гигаватт. В настоящее время проекты атомных электростанций находятся на стадии разработки.