Все новости

17.01.17 / 03:10 Новости / Россия и мир / Экономика

Саудовская Аравия планирует начать программу развития возобновляемой энергии

Для этого потребуется от $30 до $50 млрд

Саудовская аравияВ ближайшее время Саудовская Аравия планирует начать программу развития возобновляемой энергии. Об этом сообщил во время Всемирного энергетического форума министр энергетики страны Халид аль-Фалех.

 
В следующие несколько недель Саудовская Аравия начнет проводить тендеры на участие в начальном этапе программы по развитию возобновляемых источников энергии. Планируется, что к началу 2023 года в Саудовская Аравия произведет примерно 10 гигаватт энергии. Реализация масштабного плана будет выполнена за счет использования солнечной и ветровой энергии.

 
Королевство активно продвигает направление развития атомной энергетики и планирует создать два реактора мощностью 2,8 гигаватт. В настоящее время проекты атомных электростанций находятся на стадии разработки.

Метки: ,

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

24SMI

  • Яндекс цитирования
  • Яндекс.Метрика
  • Рейтинг@Mail.ru
Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции
Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
© 2001-2016