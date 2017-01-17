Средний возраст покупателя недвижимости в Петеребурге снизился на 10 лет – эксперт Приобретателям жилья в городе порядка 25-30 лет

Средний возраст покупателя недвижимости в Петербурге и Ленинградской области снизился на 10 лет. Об этом во вторник сообщила вице-президент некоммерческого партнерства «Санкт-Петербургская палата недвижимости» Ольга Карпова, передает корреспондент АБН.

«Теперь покупателей в первую очередь интересует максимально возможный комфорт. Определяющими факторами выбора являются первый взнос и стоимость аренды», — отметила Карпова. Средний возраст приобретателей первичного и вторичного жилья в городе составляет около 25-30 лет.

Напомним, по сообщениям компании NAI Becar, объем инвестиций в петербургскую недвижимость в прошлом году вырос на 158% по сравнению с показателем 2015 года. В городскую недвижимость инвесторы вложили около 58,2 млрд рублей. При этом порядка 60% сделок пришлось на IV квартал прошлого года.