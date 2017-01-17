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17.01.17 / 00:00 Новости / Россия и мир / Экономика

В приватизации «Роснефти» участвовал ВТБ — СМИ

Кредит выдан покупателю 19,5% акций нефтяной компании

втб

Фото: bfm.ru

В приватизации «Роснефти» принял участие банк ВТБ. Об этом пишет в понедельник РБК.

 
Как передает агентство, сумма в 692 млрд рублей предоставлена компании QHG Shares 15 декабря прошлого года. Банк заключил договор с сингапурской компанией на указанную сумму под залог приватизируемого пакета акций «Роснефти». Условия кредита не сообщаются.
Известно, что 7 декабря 2016 года Игорь Сечин заявил о продаже 19,5% акций компании в размере €10,5 млрд. Предполагалось, что главным кредитором консорциума выступит Intesa. Но к тому времени в банке вложение еще обсуждалось.
В январе текущего года банк Intesa Sanpaolo выдал консорциуму Glencore и инвестфонду Катара кредит в размере €5,2 млрд. После совершения этой операции участники консорциума перевели 19,5% акций «Роснефти» в обеспечение кредита от Intesa.

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