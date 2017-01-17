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17.01.17 / 13:21 Новости / Общество / Россия и мир

Вузы получат 3 млрд рублей на научные проекты в 2017 году

Тематику проектов определят научные советы

инфляция-деньги-рубль-монеты-kommersant.ru_Российским вузам выделили 3 млрд рублей на научные проекты. Об этом в Минобрануки рассказали во вторник.

Тематику проектов должны будут определить научные советы учебных учреждений. Выделенные средства также могут помочь стабилизировать работу результативных научных коллективов по завершении грантов.

Всего поддержку получат 176 учебных заведений. Общая сумма выделенных средств составит 2, 87 мрд рублей.

Ранее стало известно об утверждении дополнительных средств на финансирование творческих вузов. С января 2017 году вузы начнут получать поддержку, общая сумма составит 1,1 млрд рублей.

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