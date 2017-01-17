Худт может перейти в «Зенит» летом — Источник Трансфер обойдется петербуржцам в 6 млн евро

Защитник «Лацио» Уэсли Худт может перейти в «Зенит» в следующее трансферное окно. Об этом АБН сообщил источник, близкий к руководству петербургского клуба.

По информации источника, за переход 22-летнего голландца «Зенит» может заплатить около 6 млн евро. За игрока петербургскому клубу придется побороться с «Болоньей» и «Сассуоло», сообщает источник.

Отметим, футболист является воспитанником голландской команды «АЗ Алкмар». На правах свободного агента защитник перешел в «Лацио» летом 2015 года. Уэсли привлекается в состав молодежной сборной Нидерландов с 2013 года. На молодежном уровне футболист принял участие в шести матчах.